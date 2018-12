Mercoledì 26 dicembre 2018 - 19:22

Sisma nel catanese, Regione Sicilia proclama stato calamità

Musumeci riunirà Giunta. Sarà chiesto al Governo dichiarazione emergenza

Roma, 26 dic. (askanews) – La Giunta regionale della Sicilia a seguito del terremoto che ha colpito oggi alcuni Comuni del catanese, si riunirà domani pomeriggio in seduta straordinaria per dichiarare lo stato di calamità, con la contestuale richiesta a Roma della dichiarazione di emergenza. Lo ha deciso il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.L’appuntamento per domani è alle ore 17 nella sede etnea della Regione Siciliana.

A Musumeci nel frattempo sono arrivate anche le telefonate di solidarietà e vicinanza dei colleghi della Liguria Giovanni Toti e del Molise Donato Toma, i quali hanno dato la loro disponibilità ad inviare in Sicilia propri uomini e mezzi. Intanto, in poche ore, dopo le necessarie verifiche è stato riaperto al traffico il casello di Acireale, sull’autostrada Messina-Catania, chiuso nell’immediatezza del sisma.