Mercoledì 19 dicembre 2018 - 21:59

Tar sospende revoca scorta, Capitano Ultimo: ha avuto coraggio

"Verso quelli che non hanno fatto nulla va il massimo disprezzo"

Roma, 19 dic. (askanews) – Oggi la Sezione I ter del Tar del Lazio ha sospeso il provvedimento di revoca della scorta al colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Riina, fino all’udienza di merito che sarà trattata l’11 giugno 2019.

“Oggi con coraggio il Tar di Roma ha arginato l’illegittima e prevaricazione che alcuni funzionari della sicurezza pubblica hanno esercitato contro il diritto alla vita, alla sicurezza ed alla difesa di un cittadino e di un carabiniere”, così il capitano Ultimo ha commentato la decisione, tramite l’avvocato Antonino Galletti, sottolineando che “i giudici hanno ritenuto finalmente che l’uomo e la sua sicurezza prevalgono sulla burocrazia”. “Verso tutti quelli che in questa vicenda , pur avendone la possibilità, non hanno fatto e non fanno nulla – chiude Ultimo – va il massimo disprezzo dell’uomo e del carabiniere”.

L’avvocato Galletti ha ribadito dal canto suo la “fiducia nella magistratura amministrativa e nel suo ruolo insostituibile come presidio di legalità e giustizia”.

In attesa della decisione di merito, intanto il capitano Ultimo avrà la scorta: “Il prefetto di Roma avrà il compito di dare esecuzione all’ordinanza del Tar che abbiamo notificato già oggi”, ha spiegato ad Askanews l’avvocato Antonino Galletti, che assiste il colonnello, sottolineando che “il Tar ha ritenuto ha prevalente l’interesse alla tutela della persona”.

“Il Tar si sostituisce a comandante(?) generale carabinieri e Prefetto di Roma. #CèStato QUALCOSA”, commenta ancora il capitano Ultimo dal suo profilo Twitter.

Proprio ieri un’auto è stata bruciata davanti all’ingresso della falconeria della casa famiglia gestita dai Volontari di Capitano Ultimo, nel quartiere Prenestino di Roma. L’auto è risultata rubata, e sono in corso le indagini. “Il Tar ha deciso ieri in camera di consiglio lo stop alla revoca della scorta e ha avuto una sorta di chiaroveggenza perchè ha deciso prima che si venisse a conoscenza dell’episodio”, spiega l’avvocato Galletti, sottolineando che “l’episodio non ha influenzato il giudizio, ma i giudici amministrativi hanno deciso con coraggio sulla base della correttezza delle nostre tesi”.