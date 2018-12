Lunedì 17 dicembre 2018 - 14:44

Piemonte, “tra l’ottimo e l’eccellente” la vendemmia 2018

Rispetto all'anno scorso un aumento tra il 20% e il 30%

Roma, 17 dic. (askanews) – È stata una vendemmia abbondante rispetto al 2017, una delle più scarse annate degli ultimi 50 anni, ma in realtà si è tornati a valori normali di produzione. Per presentare la dichiarazione di produzione vinicola ci sarà tempo ancora oggi, ma rispetto all’anno scorso si parla di un aumento tra il 20% e il 30%. Nonostante un clima complesso, con un’estate molto piovosa, si è chiusa “un’annata miracolosa dove il rapporto tra la quantità eccezionale delle uve e la loro qualità è tra i migliori delle ultime annate. Probabilmente il migliore in assoluto tra le vendemmie dal 2000”. Tanto da assegnare 4 Stelle alla vendemmia 2018 del Piemonte ovvero tra l’ottimo e l’eccellente. Questa l’analisi fatta da enologi, agronomi e giornalisti di settore in Piemonte Anteprima Vendemmia 2018, l’annuale pubblicazione curata da Vignaioli Piemontesi e Regione Piemonte in cui si analizzano dati tecnici e valutazioni sulla vendemmia appena passata e sull’andamento economico generale del comparto vitivinicolo. Un lavoro che Vignaioli Piemontesi porta avanti da oltre 25 anni, dal 1992, raccogliendo minuziosamente i dati regionali di maturazione delle uve e dell’andamento climatico in varie zone vitivinicole del Piemonte. L’ultima pubblicazione è stata presentata a Cascina La Marchesa a Torino. Un anticipo della pubblicazione era stato fatto a Milano, durante il festival Vivite.

“La vendemmia 2018 conferma la qualità della vitivinicoltura piemontese e le sue caratteristiche quasi uniche che ne fanno una delle realtà importanti nel panorama internazionale. È una viticoltura caratterizzata dal territorio collinare, come dimostrano ad esempio i paesaggi vitivinicoli tutelati dall’Unesco di Langhe, Roero e Monferrato. Un territorio in molti casi in forte pendenza in cui il lavoro manuale ha ancora un ruolo centrale. La nostra è una viticoltura votata alla qualità e all’export, che gioca una parte molto significativa nell’economia non solo agricola, ma anche regionale e nazionale”, dichiara Giorgio Ferrero, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte.