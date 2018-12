Lunedì 17 dicembre 2018 - 16:03

Contrasto al cyberbullismo, premiate le scuole in Campania

Campagna sensibilizzazione promossa da Consiglio Regionale

Napoli, 17 dic. (askanews) – Nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania si sono tenute le premiazioni degli elaborati degli studenti delle scuole campane che hanno partecipato alla “Campagna di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno del cyberbullismo”, promossa dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e dalla Consulta Regionale per la Condizione della Donna. Sono stati premiati gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco F. D’Assisi” di Torre del Greco, guidato dalla dirigente Rosanna Ammirati, l’Istituto Comprensivo “S. Giacomo S.Chiara” di Qualiano, rappresentato dalla docente Rosanna Di Domenico, la Scuola secondaria di primo grado “Nicola Monterisi” di Salerno, diretta da Concetta Carrozzo, la Scuola secondaria di primo grado “A. Belvedere” di Napoli, diretta da Daniela Costa, l’Istituto Comprensivo “Foscolo-Oberdan” di Napoli, guidato da Donatella Delle Vedove.

L’iniziativa è stata preceduta da un dibattito, moderato dalla giornalista Gabriella Peluso, Responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale, che ha visto la partecipazione della Presidente della Consulta Regionale per la condizione della donna, Simona Ricciardelli, della componente del Comitato organizzatore, Mirella Nardullo, della consigliera regionale delegata per le Pari Opportunità, Loredana Raia, e le conclusioni della Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio. Sono intervenute le componenti del Comitato organizzatore della Consulta, Imma Guariniello e Maria Rosaria Meo, Maria Luisa Iavarone, docente dell’Università Parthenope di Napoli, il commissario capo della Polizia Postale del Ministero degli Interni, Massimiliano Mormone, Giuseppe Scialla, Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Campania, le dirigenti delle scuole premiate.

