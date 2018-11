Mercoledì 28 novembre 2018 - 15:33

Tv, boom per “L’amica geniale”. Social impazziti per le attrici

Per le prime due puntate il 29,3% di share. Alcune curiosità dal set

Roma, 28 nov. (askanews) – L’attesa era enorme per la serie “L’amica geniale”, tratta dai romanzi di Elena Ferrante che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, e il debutto televisivo è stato un successo: oltre 7 milioni di telespettatori, pari al 29.3% di share, per i primi due episodi trasmessi su Rai1. La serie diretta da Saverio Costanzo ha avuto una eco enorme anche sui social: nell’ultimo mese su Twitter l’hashtag #Lamicageniale è stato utilizzato quasi 15.000 volte, con un picco nella serata di ieri di 12.000 tweet.

Nelle prime due puntate è stato raccontato l’inizio dell’amicizia tra le due protagoniste, Lila e Elena: l’incontro a scuola e i rapporti tra le famiglie del rione popolare in cui vivono, nella Napoli degli anni ’50. Il pubblico televisivo ha particolarmente apprezzato le due giovanissime interpreti: Elisa Del Genio, che interpreta Elena bambina, e Ludovica Nasti, che interpreta la piccola Lila. Elisa ha 11 anni ed è di Napoli, Ludovica 12 anni ed è di Pozzuoli, e sono entrambe esordienti. Sono state scelte da Costanzo tra 8000 bambini dopo un casting durato otto mesi fatto nelle scuole di vari quartieri di Napoli.

Dai social emerge che gli utenti hanno particolarmente apprezzato anche la figura della maestra delle due bambine. La maestra Oliviero capisce il potenziale di Lila e farà di tutto perché lei ed Elena possano continuare a studiare. La maestra si confronta e si scontra con famiglie per cui era inconcepibile che una bambina potesse andare alle scuole medie, famiglie dove le figlie femmine avevano solo un destino: quello di essere mogli e madri, assoggettate agli uomini. La maestra Oliviero, che è una femminista ante litteram, una donna forte e volitiva, nella serie è interpretata dall’attrice Dora Romano, che ha lavorato molto in teatro ma ha avuto ruoli al cinema in “Profumo, storia di un assassino”, con Dustin Hoffman, e nel recente “Sulla mia pelle”. In tv era apparsa accanto a Virna Lisi nella serie tv “Madre, aiutami!”.

Ne “L’amica geniale” appaiono in tutto più di 150 attori e 5000 comparse, che si muovono in un rione completamente ricostruito: 20 mila metri quadrati di set con 14 palazzine e 5 set di interni. Nel prossimo episodio, in onda il 4 dicembre, Lila e Lenù saranno già adolescenti: la prima dovrà vedersela con le difficoltà della scuola media e l’atra lavorerà nel calzaturificio del padre. Ad interpretare le due amiche ci saranno, naturalmente, altre due attrici: Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

La serie, prodotta da Fandango e Wildside in collaborazione con Rai Fiction, Timvision e la rete americana HBO, è già in onda con enorme successo negli Stati Uniti, ed è stata venduta in 56 Paesi.