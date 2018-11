Mercoledì 14 novembre 2018 - 16:17

Marche puntano sul tartufo e Acqualagna a Dop per nero pregiato

E nel 2019 potrebbe arrivare anche riconoscimento patrimonio Unesco

Acqualagna, 14 nov. (askanews) – Valorizzare la filiera del tartufo delle Marche per fare ripartire da un lato quei territori, riuniti attorno ai Monti Sibillini, che sono stati gravemente danneggiati dal sisma e, dall’altro lato, sostenere l’economia marchigiana che, nel tartufo, ha uno dei suoi punti di forza. Insomma, la Regione Marche punta sul Tuber magnatum pico che, insieme al tartufo nero pregiato, al bianchetto e al tartufo estivo scorzone, rappresenta per il territorio tutto, e particolarmente per il distretto dei Monti Sibillini e per quello di Acqualagna, la prima forma di economia del territorio.

Per questo per le Marche sono così importanti le fiere del tartufo, non solo bianco, da quella più famosa di Acqualagna a quelle di Amandola, Pegola, Pecchio, Sant’Angelo in Vado, ma si punta anche sui mercatini di Natale che insieme alle fiere del tartufo e senza soluzione di continuità fanno sì che fine ottobre, novembre e dicembre siano, per la Regione, dei mesi da tutto esaurito dal punto di vista turistico. “Noi il prodotto lo abbiamo perché le Marche sono ricche di storia, arte, cultura, paesaggio mare e ovviamente di enogastronomia – spiega ad Askanews il vicepresidente del Consiglio Regionale Renato Claudio Minardi – e noi con le fiere nazionali del tartufo promuoviamo il territorio cercando di attirare turisti e valorizzare il prodotto, che deve diventare una identità non fine a se stessa. Il prodotto come il tartufo o i vini devono essere una occasione pe fare scoprire le bellezze che il terrtitorio è in grado di offrire, quindi creare comunicazione, fare marketing, creare un brand”. Proprio per questo la Regione Marche sta puntando sul turismo enogastronomico a 360 gradi e “sta investendo sulle fiere del tartufo come anche sui mercatini di Natale – prosegue Minardi – noi abbiamo avuto l’intelligenza negli anni passati di mettere insieme i mercatini di Natale e promuoverli come fossero una unica offerta, un unico brand, e questo ci ha dato ragione, lo scorso anno sono arrivate 260mila persone, 380 pullman da tutta italia a visitare il territorio e i mercatini dalla fine di novembre e fino al 6 gennaio. Una seconda alta stagione dopo agosto e la stagione estiva, perché fanno registrare il tutto esaurito”.

Nel 2019 potrebbe arrivare, a sostegno della economia del tartufo, che in Italia vede coinvolti circa 230mila cavatori per un giro di affari stimato in circa 600 milioni di euro all’anno, il riconoscimento dell’arte della cerca e della cavatura del tartufo a patrimonio intangibile dell’Umanità. Ma non solo. Acqualagna, che per legge è insieme ad Alba città del tartufo per la varietà Tuber magnatum pico (una legge del 1985 che ha un gran bisogno di essere rivista), sta lavorando a una grande novità: la Dop per il tartufo nero pregiato di Acqualagna. La cittadina marchigiana è il maggiore distretto italiano del tartufo: qui ci sono oltre 2mila cavatori tesserati, i cosiddetti “trifolau”, e l’economia cittadina si basa proprio sul tartufo: 10 i punti vendita, 8 le aziende che vivono trasformando e commercializzando il tartufo, 15 le rivendite dedicate al tartufo in tutte le sue declinazioni, dal fresco al secco fino ai prodotti più disparati a base di tartufo. Il sindaco di Acqualagna, Andrea Pierotti, spiega ad Askanews: “pensiamo che la Dop sia un passaggio obbligato, perlomeno cercare di approcciare il problema della qualità e della tracciabilità del tartufo, che è un tema sentito dal momento che il prodotto è costoso e va garantita la massima qualità al consumatore e al turista”.

Per questo motivo “pensiamo che la denominazione di origine protetta possa essere un modo per garantire la tracciabilità del tartufo, un salto ulteriore di qualità che Acqualagna vuole fare cercando di ottenere questo riconoscimento che sarebbe il primo e l’unico in Italia legato al tartufo”. Il progetto di richiesta della Dop è già in fase avanzata: “siamo partiti da un progetto di micro filiera finanziato dalla Regione Marche – ha detto Pierotti – per cui abbiamo già un disciplinare di produzione, uno schema di contratto di filiera, abbiamo fatto incontri e sensibilizzato commercianti, operatori, tartuficoltori e produttori e trasferito tutto questo alla Regione Marche che dovrà integrare il nostro progetto ed inviarlo al ministero delle Politiche agricole”. Non sembra invece avere ancora possibilità concrete l’idea di creare un brand unico sotto l’egita “tartufo delle Marche” o “tartufo dei Monti Sibillini”: “da sempre viene fuori l’idea di fare il tartufo delle Marche – ammette Mainardi – però ogni località è gelosa del proprio brand, tenendo conto anche che Acqualagna ha il riconoscimento di legge, insieme ad Alba, del bianco pregiato. Quindi questo può essere un obbiettivo ma non sarà facile raggiungerlo, perché l’identità delle singole località ancora molto forte”.

E chissà che il riconoscimento della prima Dop per il tartufo nero pregiato made in Italy (che nelle Marche viene raccolto in un territorio racchiuso tra 15 comuni) non contribuisca anche alla auspicata ma finora mai realizzata modifica della legge che regolamenta la raccolta di questo prodotto agroalimentare che è, in tutto e per tutto, un bene di lusso: oggi non c’è l’obbligo di indicare la provenienza del tartufo e il consumatore non sa, al momento dell’acquisto, da dove (Italia o estero) venga esattamente il pregiato tubero. Nè se sia raccolto o coltivato, nel caso del nero pregiato. L’interesse di Acqualagna e della Regione Marche al riconoscimento della Dop è anche motivato dalla importanza sempre più rilevante che ha sul territorio la conversione di terreni agricoli o di bosco alla tartuficoltura, soprattutto nelle aree colpite dal sisma.

“L’Appennino è una grande risorsa per la Regione Marche – conferma il sindaco Pierotti – e i prodotti agroalimentare che da questo territorio nascono sono una fonte di riccheszza importante: la conversione che fa la tartuficoltura di tanti boschi e area agricole può essere sicuramente una risposta a un sistema economico che è in via di trasformazione”. Una attività, quella della coltivazione di tartufo, che riguarda quasi esclusivamente il tartuto nero pregiato perché la coltivazione del tartufo bianco, nonostante siano state effettuate e siano in corso alcune sperimentazioni, non da ancora i riscontri attesi.

E se il tartufo è sparso lungo tutto lo stivale (Alba, Acqualagna, San Pietro Avellana in Molise, la Valtopina, la zona delle crete senesi e San Giovanni d’Asso in Toscana sono solo alcune aree di produzione), i numeri di Acqualagna sono di tutto rispetto: qui si concentrano i due terzi della produzione nazionale di tartufo e la zona detiene i primato italiano nelle vendite. La fiera del tartufo di Acqualagna si è conclusa la scorsa settimana ed “è andata molto bene – ha spiegato soddisfatto Pierotti – c’è tanta soddisfazione, gente motivata ad acquistare il tartufo. Acqualagna investe e lavora sulla promozione del tartufo tutto l’anno, quindi ci saranno altre manifestazioni, quella del tartufo nero pregiato, del tartufo estivo, tartufaie aperte e soprattutto il museo del tartufo è uno spazio che quest’anno abbiamo inaugurato ed è permanente, quindi a disposizione dei turisti per vivere l’esperienza del tartufo tutto l’anno ed è un punto di partenza per la ricerca, per la visita ai laboratori di trasformazione e la degustazione”.