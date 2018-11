Martedì 13 novembre 2018 - 16:53

Trenord, ipotesi concessione fino a 2026 ma “Fs investa come Fnm”

Consiglio regionale chiede impegno analogo a socio paritetico

Milano, 13 nov. (askanews) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione che ipotizza la proroga della concessione a Trenord del servizio ferroviario regionale, ma che sollecita anche Trenitalia, società del gruppo Fs, a fare gli stessi investimenti fatti da Ferrovie Nord Milano, socio paritario in Trenord, recuperando in questo modo i finanziamenti che non sono stati fatti negli scorsi anni. Il provvedimento è stato approvata a maggioranza (46 sì, 27 no e 2 astenuti: a favore i gruppi di maggioranza, contrari Pd, M5Stelle e +Europa, astenuti Lombardi Civici Europeisti) dopo un dibattito che ha catalizzato l’attenzione dell’Aula per oltre tre ore su disagi e problematiche che vivono i 750 mila pendolari che utilizzano tutti i giorni i 330 treni che Trenord mette a disposizione per effettuare 2400 corse su 40 direttrici, 11 linee suburbane e 5 del Passante.

“Il documento – ha detto il relatore Andrea Monti della Lega – mette nero su bianco i disagi che tutti i giorni i pendolari patiscono, la Risoluzione non nasconde quello che non va, fotografa la situazione, ma al tempo stesso traccia una concreta e veloce soluzione. E soprattutto chiede a Ferrovie dello Stato di fare la sua parte: la Lombardia ha investito 3 miliardi, FS solo 170 milioni. I numeri dicono tutto”.

La Risoluzione sollecita anche Trenord a rivedere la struttura organizzativa per garantire un livello adeguato di servizi, ma invita pure Rete ferroviarie italiane (Rfi) a interventi di ammodernamento e manutenzione della rete in Lombardia (al riguardo è stato approvato un ordine del giorno presentato dai Lombardi Civici Europeisti e sottoscritto da tutti i gruppi). Il documento tocca anche il contratto di Trenord con Regione Lombardia, sottolineando che l’ipotesi di rinnovo “fino al 2026 potrà essere valutata qualora venga garantita la possibilità di ulteriori investimenti in nuovo materiale rotabile”.