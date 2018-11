Giovedì 8 novembre 2018 - 17:02

Milano: al via festival scienza Focus Live fino a domenica

Al Museo della Scienza e Tecnologia. Main sponsor E-Distribuzione

Milano, 8 nov. (askanews) – Al Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano ha preso il via Focus Live, il festival della scienza del mensile Focus in programma fino a domenica 11 novembre con centinaia di ospiti, esperimenti e installazioni. Ad inaugurare l’evento un ospite d’eccezione, Piero Angela, intervistato dal direttore di Focus, Jacopo Loredan.

E-Distribuzione, la più grande società in Italia nel settore della distribuzione e misura di energia elettrica al servizio di 32 milioni di clienti in oltre 7.400 comuni, è main sponsor dell’evento per testimoniare il proprio impegno nell’innovazione.

E-Distribuzione presenta a Focus Live tre progetti di punta: i droni utilizzati per ispezionare le linee elettriche e segnalare eventuali anomalie; l’utilizzo della realtà virtuale per la formazione dei tecnici che devono intervenire sulle linee; il nuovo contatore intelligente di seconda generazione Open Meter che permette di analizzare nel dettaglio i consumi in tempo reale per ottimizzare i costi, che abilita la domotica e le smart grid, consentendo di integrare l’energia rinnovabile nella rete e rendendo il cliente protagonista delle proprie scelte di consumo. Open Meter, una eccellenza mondiale, è già stato installato nelle abitazioni di 6 milioni di clienti e nei prossimi anni arriverà nelle case di 32 milioni di italiani.