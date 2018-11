Domenica 4 novembre 2018 - 17:34

La tragedia del maltempo in Sicilia: 12 morti, un disperso

Disperso un medico che stava andando al lavoro

Roma, 4 nov. (askanews) – Tragedia del maltempo in Sicilia: 12 vittime. Allagamenti, esondazioni e smottamenti che hanno colpito soprattuto la provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte. A Casteldaccia, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato in una casa di campagna i corpi di 9 persone travolte dall’acqua: padre, madre, figli – un bambino di un anno, uno di tre e un ragazzo di 15 anni – e nonni. Due famiglie sterminate dall’esondazione del Milicia mentre ieri sera, intorno alle 23, erano a tavola. E nel fascicolo che ha aperto la Procura di Termini Imerese s’indaga anche sul rispetto dei vincoli alla costruzione e per abusivismo.

Un’altra vittima si conta a Vicari, un consigliere comunale di Salemi travolto dall’acqua mentre era nella sua jeep, due nell’agrigentino travolti da un torrente. Nel palermitano si conta ancora un pediatra di Palermo che stava andando al lavoro all’ospedale di Corleone.

E non si contano i soccorsi: persone bloccate in casa o sui tetti delle auto, semi sommerse. A Montevago, nell’agrigentino, ad esempio, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo 14 persone che erano rimaste bloccate in una struttura alberghiera a causa dell’esondazione del fiume Belice. Mentre lungo la stradale 189, tra Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia dove il torrente Platani è esondato, i carabinieri hanno salvato gli automobilisti intrappolati.