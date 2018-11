Sabato 3 novembre 2018 - 14:06

Maltempo in Veneto: “Scenari apocalittici”

Capo Protezione civile Borreli e governatore Zaia in sopralluogo

Belluno, 3 nov. (askanews) – La situazione in Veneto “è pesante, si sono presentati scenari apocalittici: valli devastate, tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli, le strade distrutte, abbiamo registrato venti vino a 180 chilometri orari nelle valli. La stessa devastazione che c’è stata in Liguria, se non ci fosse stato il vento tanti danni non ci sarebbero stati. Ringrazio Enel per il lavoro svolto, ci sarà ancora da fare per alcuni giorni, cercheremo di fare quanto prima e assicureremo tutto il supporto del dipartimento nazionale”. Così il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli che insieme al presidente del Veneto, Luca Zaia e all’assessore Gianpaolo Bottacin ha partecipato al sopralluogo nell’area del Bellunese flagellata dal maltempo dei giorni scorsi.

“Dobbiamo intervenire velocemente – ha proseguito Borrelli – sono in contatto costante con il presidente del Consiglio Conte e con il sottosegretario Giorgetti, ci siamo sentiti più volte anche per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Non aspetteremo troppo tempo per fare una stima dei danni, noi partiremo subito, già dalla settimana prossima. Siamo consapevoli della sofferenza che esiste in tutt’Italia e, in particolare, in questa area, partiremo con lo stanziamento delle prime misure per la gestione detriti e per le procedure d’appalto”, ha concluso.

Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha da parte sua sottolineato: “Sono ancora 8 le frazioni isolate un centinaio di persone sono state evacuate, ma la situazione è ancora drammatica. Qui non si tratta di recuperare una situazione di un distretto industriale perché la fabbrica di quel territorio è il paesaggio stesso che è stato distrutto. Ci sono 100mila ettari di bosco che non c’è più, ci sono frane ovunque, una centinaio di chilometri di strade da rifare. Dobbiamo intervenire subito – ha ribadito Zaia – perché qui c’è il rischio serio di spopolamento e questo aspetto ci preoccupa moltissimo”.

Il presidente del Veneto ha quindi rivolto un appello accorato: “Siamo una squadra che sa che dobbiamo salvare la nostra montagna, le nostre Dolomiti che sono patrimonio dell’umanità. Questa visita è stata utilissima per vedere i danni. Abbiamo visto gente spalare da sola, una desolazione, un paesaggio lunare perché anche se oggi splende il sole, lì non c’è il sole. Per cortesia, quindi, non intasate i luoghi della tragedia per fare foto o selfie. E soprattutto – ha concluso Non abbandonate la montagna, quando si potrà andate a sciare, andate a mangiare, noi la recupereremo tutta la nostra montagna”.

“Ieri sera – ha reso noto Zaia – ho parlato con il presidente del Consiglio Conte, nel corso di una lunga telefonata, ha espresso la sua vicinanza al Veneto e al territorio colpito. Il premier ha detto che in settimana ci saranno i primi provvedimenti”. Il governatore ha confermato da parte dell’esecutivo la “sospensione degli adempimenti fiscali per i territori colpiti e in settimana dovrebbe esserci le prime decisioni. Ci servono tante risorse – ha ricordato Zaia – perché i danni sono di almeno 1 mld di euro per tutto il territorio. Se abbiamo risorse riusciamo a partire subito. Auspichiamo di avere libertà nella gestione commissariale, si tratta di ripulire centinaia di ettari di bosco e spostare le piante di una mole paurosa. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando: dalla protezione civile, ai Vigili del Fuoco, dall’ Esercito a Enel e Terna”. Infine il presidente del Veneto ha ricordato che sono ancora oltre 5mila le utenze da riattivare e che “ci sono ancora problemi per le linee telefoniche, per l’acquedotto”, e che un centinaio di persone sono state evacuate.