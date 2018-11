Sabato 3 novembre 2018 - 13:48

“In Veneto scenari apocalittici” (lo dice il capo della protezione civile)

"Dobbiamo intervenire in fretta"

Belluno, 3 nov. (askanews) – La situazione in Veneto “è pesante, si sono presentati scenari apocalittici: valli devastate, tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli, le strade distrutte, abbiamo registrato venti vino a 180 chilometri orari nelle valli. La stessa devastazione che c’è stata in Liguria, se non ci fosse stato il vento tanti danni non ci sarebbero stati. Ringrazio Enel per il lavoro svolto, ci sarà ancora da fare per alcuni giorni, cercheremo di fare quanto prima e assicureremo tutto il supporto del dipartimento nazionale”. Così il capo della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli che insieme al presidente del Veneto, Luca Zaia e all’assessore Gianpaolo Bottacin ha partecipato al sopralluogo nell’area del Bellunese flagellata dal maltempo dei giorni scorsi.

“Dobbiamo intervenire velocemente – ha proseguito Borrelli – sono in contatto costante con il presidente del Consiglio Conte e con il sottosegretario Giorgetti, ci siamo sentiti più volte anche per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Non aspetteremo troppo tempo per fare una stima dei danni, noi partiremo subito, già dalla settimana prossima. Siamo consapevoli della sofferenza che esiste in tutt’Italia e, in particolare, in questa area, partiremo con lo stanziamento delle prime misure per la gestione detriti e per le procedure d’appalto”, ha concluso.

