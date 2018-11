Sabato 3 novembre 2018 - 15:55

Domani Salvini sorvolerà il Bellunese con Zaia

In elicottero sulle località più colpite

Venezia, 3 nov. (askanews) – Il vicepremier Matteo Salvini sarà in Veneto domani mattina per sorvolare in elicottero le località del bellunese maggiormente colpite dal disastroso maltempo dei giorni scorsi, accompagnato dal presidente della Regione Luca Zaia.

Al termine del sopralluogo, si terrà alle ore 11.30 circa un punto stampa presso il Centro Coordinamento Soccorsi, attivo presso l’aeroporto di Belluno.

