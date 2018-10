Mercoledì 31 ottobre 2018 - 06:06

Maltempo, resta allerta al nord: 12 morti e centinaia di sfollati

A Roma oggi le scuole saranno regolarmente aperte

Roma, 31 ott. (askanews) – Ancora oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige, allerta arancione in Liguria. E’ di dodici morti, tanti disagi e centinaia di persone sfollate il bilancio provvisorio dell’ondata di maltempo che da diversi giorni ha colpito il nostro paese. Si torna alla normalità a Roma, invece, dove oggi le scuole saranno tutte regolarmente aperte. La Protezione civile, vigili del fuoco e personale della Provincia autonoma di Trento stanno lavorando per garantire il ritorno alla normalità. La rete stradale presenta alcune criticità soprattutto in val di Fassa, Primiero e val di Sole verso il passo del Tonale e Madonna di Campiglio. Il ritorno alla normalità riguarda soprattutto luce e gas con le squadre al lavoro soprattutto in val di Fiemme per collegare alla linea elettrica, in maniera stabile, le zone di Predazzo e la val di Fassa. Gli ospedali periferici di Borgo, Cles e Cavalese sono collegati. Si lavora anche in Valsugana. Sempre in val di Fiemme si sta lavorando al collegamento con la rete del metano rimasta danneggiata a Stramentizzo. Danni ingenti ha lasciato dietro di sé il vento: si calcola che si siano schiantate al suolo (soprattutto in val di Fiemme e Lagorai) fino a 1,5 milioni e mezzo di metri cubi di piante. Sempre in tema di boschi e foreste, si stima che siano circa 400 i chilometri di strade forestali che necessiteranno di interventi. Presso le scuole di ogni ordine e grado della città di Roma, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, le attività educative e scolastiche si svolgeranno regolarmente.

Durante l’allerta meteo è stato garantito un intervento integrato tra tutte le strutture competenti che sta consentendo, grazie a un puntuale sistema di segnalazioni, di individuare e rimuovere le criticità. Il lavoro ha coinvolto il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Il Dipartimento Tutela Ambientale, i Municipi, la Protezione Civile e la Città Metropolitana.