Martedì 30 ottobre 2018 - 08:30

Monterosso (nelle Cinque Terre) devastata nella notte da una mareggiata

Acqua salata in tutto il paese, crollato il muro d'orto davanti la villa di Eugenio Montale

Cinque Terre (Sp), 30 ott. (askanews) – Dopo l’alluvione la mareggiata. A sette anni dal tragico evento del 25 Ottobre 2011 le Cinque Terre sono tornate a rivivere una notte di grande paura per una mareggiata senza precedenti nel mar Ligure di Levante con onde fino a oltre sette metri ed acqua salata spinta anche dal forte vento che intorno alla mezzanotte è entrata prepotentemente in vie e piazze di Monterosso, il capoluogo delle Cinque Terre, invadendo tutte le strade e i piani terra dei quali fortunamente per la massima allerta meteo disposta ieri dal Comune era stato disposto lo sgombero, l’evacuazione e il divieto per le persone di uscire di casa.

“Con le luci del giorno – dice ad Askanews il Sindaco di Monterosso Emanuele Moggia- faremo la conta dei danni. Ma credo siano già stimabili in alcune centinaia di migliaia di euro. Ci sono barche carcasse detriti sparse dappertutto. Quella di questa notte è stata una mareggiata di una violenza mai vista prima”. I Vigii del Fuoco sono dovuti intervenire d’urgenza per il cedimento delle staffe della condotta del gas alla foce del torrente Morrione. Il parcheggio pubblico del quartiere balneare di Fegina non esiste più: è una piscina piena d’acqua e fango con barche rovesciate e detriti ovunque.

Con l’arrivo del giorno sarà possibile ispezionare meglio anche a terra. Fra i danni della nuova devastazione naturale che ha colpito Monterosso nelle ultime 24 ore c’è anche il crollo dell’antico muro d’orto a secco di fronte alla villa di Eugenio Montale che separa il tennis di Fegina dalle abitazioni condominiali di via Quattro Novembre.

