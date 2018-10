Martedì 30 ottobre 2018 - 13:53

L’ondata di maltempo che da ieri flagella l’Italia ha fatto 10 morti

Altre due persone risultano disperse

Roma, 30 ott. (askanews) – E’ salito a dieci morti e due dispersi il bilancio dell’eccezionale ondata di maltempo che da due giorni sta interessando l’Italia. Le regioni del Centro-Nord sono state le più colpite: tre vittime nel Lazio, due in Trentino, una in Liguria, una Campania, una in Veneto, una in Alto Adige, una in Emilia-Romagna. Si contano danni per diverse centinaia di milioni.

LE VITTIME 1) in Alto Adige a San Martino in Badia (Bolzano) Giovanni Costa, 52enne volontario vigili del fuoco, è morto travolto da un albero; 2) ad Albisola Superiore (Sanova), la 88enne Vincenzina Bruzzone è stata uccisa da un cornicione mentre usciva per fare la spesa; 3-4) a Castrocielo (Frosinone), sono morti il 32enne Rudj Colantonio e il 38enne Antonio Russo: viaggiavano inisme a bordo di una Smart travolta da un tronco; 5) a Terracina (Latina) il 57enne Nunzio Cervoni è morto travolto in pieno da un albero a bordo della sua auto; 6) a Napoli uno studente di 21 anni, Davide Natale, è morto in ospedale dopo essere stato travolto da un grosso pino; 7) a Feltre (Belluno) il 49enne Sandro Pompolani è morto in un incidente stradale: l’auto sulla quale viaggiava è stata colpita da un albero sradicato dal vento; 8) a Dimaro (Trento, Val di Sole) una donna di 45 anni è morta nella sua abitazione travolta ieri sera da una frana di fango e sassi; 9) a Marignano (Rimini) il 63enne Mario Deriu è morto ieri pomeriggio scaraventato contro gli scogli da una folata di vento mentre stava facendo kitesurfing; 10) in Trentino è stato trovato morto il pescatore disperso da ieri a causa del maltempo nel Lago di Levico: il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

In provincia di Napoli (a Bacoli) è stato trovato un cadavere, ma non sono ancora certe le cause della morte: sarebbe l’undicesima vittima.

I DISPERSI In Calabria è ancora disperso un velista di nazionalità turca dopo aver naufragato in mare, domenica scorsa, davanti a Catanzaro Lido: proseguono le ricerche della Guardia Costiera. In Veneto una persona risulta dispersa in provincia di Belluno.

