Martedì 30 ottobre 2018 - 16:05

Borrelli: maltempo impressionante, impegnati migliaia soccorritori

"Bene il Veneto a chiedere la mobilitazione in sede nazionale"

Venezia, 30 ott. (askanews) – Il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli ha confermato che l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia e in particolare sul Veneto è stato un evento eccezionale a cui si era preparati: “Bene ha fatto il Veneto quindi a chiedere la mobilitazione in sede nazionale”, ha detto alla conferenza stampa a Marghera (Venezia) alla quale ha partecipato il governatore Luca Zaia e l’assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin.

Dopo aver evidenziato l’importanza dei bacini di laminazione, Borrelli ha detto che occorre investire molto di più in prevenzione, operando scelte importanti, e intervenire anche sotto il profilo normativo per favorire la pulizia degli alvei dei corsi d’acqua. Borrelli ha poi elencato le cifre di questa emergenza meteorologica: “Sono impressionanti: 10 vittime e numerosi feriti, gran parte dei quali a causa della caduta di alberi per effetto di questa ‘tempesta perfetta’ come l’ha giustamente chiamata il presidente Zaia”.

Il capo della Protezione Civile ha quindi ricordato che sono “attualmente impegnati 5.500 vigili del fuoco e 8.000 volontari, a cui si aggiungono quelli delle Regioni e dei Comuni, oltre agli uomini delle Forze Armate. A tutt’oggi sono stati attivati 20 centri di coordinamento e soccorso della Protezione Civile e 586 centri comunali”.

“Io sono qui per testimoniare la vicinanza mia e del governo al Veneto e per ringraziare tutti coloro che in queste ore stanno operando nei soccorsi. E per ricordare che un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano ieri sera è perito proprio nell’attività di soccorso, a cui si aggiungono alcuni feriti sempre tra i vigili del fuoco”, ha concluso.