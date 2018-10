Lunedì 29 ottobre 2018 - 18:22

Torino, il Consiglio comunale vota no alla Tav

Con 23 voti a favore su 25 presenti passa l'Odg dei Cinquestelle

Torino, 29 ott. (askanews) – Con 23 voti a favore su 25 presenti in aula e passato in Consiglio comunale di Torino l’ordine del giorno dei Cinquestelle anti Tav.

Tra i punti dell’odg c’e la sospensione di ” qualunque operazione indirizzata all’avanzamento dell’opera finché non sia terminata”, l’analisi costi benefici. E ancora: “Rendere pubblici e verificabili i criteri, le procedure e le modalità di attuazione di una rigorosa analisi costi-benefici”, “ridiscutere gli accordi con lo stato francese”, “revocare la nomina all’attuale direttore generale di Telt (Mario Virano, ndr)”, “abolire il ruolo di Commissario straordinario del Governo per la Torino-Lione (Paolo Foietta, ndr)”. Nel documento, si ribadisce che “non esiste alcun accordo internazionale sottoscritto dall’Italia nei confronti della Francia o dell’Europa che preveda l’esborso di penali in caso di ritiro unilaterale italiano”.

L’odg ricorda che la Città di Torino, il 5 dicembre 2016 ha formalizzato la sua posizione contro la realizzazione dell’opera con l’uscita dei suoi rappresentanti dalll’Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione.

“Oggi a Torino, come in Italia, il no alla Tav ha piena legittimazione demicratica”, ha detto la capogruppo del M5s di Torino Valentina Sganga, prima del voto.

Intervenendo in consiglio comunale, al dibattito sull’odg contro l’opera ha attaccato: “Ho ascoltato appelli da parte del mondo industriale, sindacale e cooperativo a difesa dell’opera ma in quegli appelli ho visto poco coraggio e una certa rassegnazione culturale”.

“Questo Paese, regione e citta – ha sollecitato Sganga – hanno bisogno di investimenti pubblici con effetti moltiplicatori maggiori come il rafforzamento del trasporto locale sostenibile, la seconda linea metropolitana. Spendiamo i soldi per qualcosa che sara al passo con l’economia che ci attende”.

