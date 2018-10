Lunedì 29 ottobre 2018 - 17:13

La Doc Maremma a New York: Usa mercato promettente

Masterclass e degustazione con i produttori

Roma, 29 ott. (askanews) – Una delegazione di otto aziende socie del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana oggi ha incontrato a New York un centinaio di persone selezionate tra operatori del settore – buyer, ristoratori e enotecari – e stampa specializzata, obiettivo: ampliare la notorietà della giovane DOC che rappresenta una nuova Toscana del vino e che si propone sul mercato con una scelta ampia e variegata, come il territorio in cui cresce.

“Gli Stati Uniti sono il mercato più promettente per il vino domestico e assorbono già un quarto dell’export italiano”, spiega da New York Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana che aggiunge: “I vini della Maremma, con le loro peculiarità legate ad un territorio estremamente variegato dove vitigni autoctoni e varietà internazionali convivono all’insegna della sostenibilità, vogliono aumentare la loro notorietà e trovare il giusto posizionamento su una piazza così importante e in crescita continua, quest’evento organizzato dal Consorzio è un primo importante passo verso questa direzione”.

All’interno della location Corkbuzz si è tenuto un convegno di presentazione della Denominazione con una masterclass guidata seguita da un walk around tastinge incontri con i produttori che ha consentito di focalizzare l’attenzione su 13 vini della DOC Maremma Toscana prodotti da altrettante aziende del territorio, passando dal Vermentino, al Rosato, alle tipologie rosse autoctone Ciliegiolo, Alicante e Sangiovese, per concludere con i blend e con gli internazionali Cabernet e Syrah.

I consumi di vino italiano cresceranno negli USA del 4-5% l’anno nel prossimo quinquennio, registrando un apprezzamento che, dalle ultime ricerche, supera quello per le proposte dei “cugini” francesi. New York è sicuramente la “punta di diamante” di un mercato importantissimo, continuamente in cerca di novità.