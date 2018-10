Lunedì 29 ottobre 2018 - 09:10

Domenica a Roma “Matti per la corsa”. gara agonistica e amatoriale

Con utenti, familiari e operatori Dip. Salute Mentale Asl Roma 2

Roma, 29 ott. (askanews) – Senza distinzioni tra partecipanti – che vedranno la presenza anche di utenti, familiari e operatori del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 2 – si terranno domenica 4 novembre p.v. al Parco della Caffarella a Roma una gara agonistica e una camminata di solidarietà e culturale, con visita ai siti archeologici del Parco.

L’evento “Matti per la corsa, corriamo insieme” è organizzato dall’Associazione di volontariato “Si può fare di più” in collaborazione con l’ASL Roma 2.

“Abbiamo partecipato all’organizzazione di questo evento” ha affermato Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2 ” perché crediamo che lo sport e il semplice camminare insieme rientrano a pieno titolo nell’ambito delle politiche di prevenzione e di miglioramento della salute psichica oltre che fisica. Tra i nostri obbiettivi la condivisione, il senso di solidarietà e la lotta allo stigma”.

“Venire alla gara e alla camminata”, ha dichiarato Augusto Biondi, presidente dell’Associazione di volontariato Si può fare di più “sarà per diversi cittadini, utenti, familiari ed operatori un successo, in termini di partecipazione, socializzazione e integrazione. Correre e camminare insieme, e non soli, implementa lo spirito di condivisione, di integrazione e di solidarietà”.

“La prima camminata storica in salute mentale”, ricorda Massimo Cozza, Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2 “fu organizzata a Trieste nel 1973 da Franco Basaglia, quando aprì le porte del manicomio, con in testa il famoso cavallo azzurro di legno con la pelle di carta pesta “Marco Cavallo”, e uscì insieme a circa 600 internati fino a Piazza Unità nel cuore della città. Oggi, a 40 anni dalla legge 180, invitiamo tutti, senza differenziazioni, a partecipare alla camminata a Roma al Parco della Caffarella”.