Lunedì 29 ottobre 2018 - 10:41

Dati di Maxi Lopez postati su social: assolta Wanda Nara

Il giudice di Milano: non ci sono prove per condannarla

Milano, 29 ott. (askanews) – Mancano prove a carico di Wanda Nara, l’ex moglie del calciatore Maxi Lopez finita sotto processo a Milano con l’accusa di aver aver pubblicato su Facebook e Twitter i dati personali dell’ex marito. Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Milano, Paola Bulgarelli, che ha assolto la show girl argentina dall’accusa di trattamento illecito di dati privati, scattata nei suoi confronti dopo la denuncia del giocatore che poi si è anche costituto parte civile contro di lei.

Secondo l’accusa formulata dal pm Galileo Proietto, Wanda Nara, ora moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, il 22 giugno 2015 avrebbe condiviso “pubblicamente” sui due social network i dati personali di Maxi Lopez, tra cui anche il numero di cellulare e l’indirizzo mail dell’ex attaccante di Milan, Sampdoria, Torino, Udinese ora passato al club brasiliano Vasco Da Gama. L’obiettivo sarebbe stato quello di “recare un danno” a Maxi Lopez durante “le operazioni di calciomercato”. Attraverso i post pubblicati sui due popolari social network, la showgirl avrebbe infatti impedito “per via del susseguirsi di chiamate e email da parte di fans, un normale svolgimento delle trattative commerciali e calcistiche dell’atleta”. Il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto per lei 4 mesi di carcere. Wanda Nara, invece, è stata assolta per mancanza di prove: secondo il giudice che ha emesso la sentenza, non è infatti possibile attribuirle la paternità di quei post.