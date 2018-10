Lunedì 29 ottobre 2018 - 20:52

Aumentano le vittime del maltempo killer: 7 morti e un disperso

Nel Lazio 4 morti, uno in Veneto, uno a Napoli, uno nel Savonese

Roma, 29 ott. (askanews) – Il maltempo che sta flagellando l’Italia ha finora mietuto almeno 7 vittime. Due morti nel frusinate per un albero che cadendo ha colpito l’auto sulla quale viaggiavano, e la stessa dinamica ha causato la morte di altri due uomini a Terracina (Latina), uno sul colpo e uno più tardi in ospedale; mentre a Napoli, a Fuorigrotta, un albero si è abbattuto, uccidendolo, su un 21enne; sempre sotto un albero caduto ha perso la vita un uomo in Veneto, a Feltre, nel Bellunese; un’anziana signora è invece morta ad Albisola, nel Savonese, dove una tromba d’aria ha divelto il tetto di un condominio che ha travolto altre strutture e, con esse, la donna. Nel Cagliaritano, infine, risulta disperso un uomo definito “cercatore di funghi”.