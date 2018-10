Lunedì 29 ottobre 2018 - 16:26

Albero si abbatte su un’auto: 2 morti nel Frusinate

Acqua alta eccezionale a Venezia, chiusa piazza S. Marco e sospesi i vaporetti

Roma, 29 ott. (askanews) – Il maltempo ha fatto due vittime a Castrocielo, in provincia di Frosinone. Si tratta di due persone, ha riferito la Protezione civile, morte in un’auto travolta da un albero abbattuto dal forte vento.

VENEZIA – L’acqua alta eccezionale a Venezia ha costretto il Comune a sospendere il servizio di navigazione con vaporetti gestito dalla Actv: sono attivi solo i collegamenti con le isole. Piazza S. Marco è stata chiusa per motivi di sicurezza: il livello dell’acqua ha toccato quota 156 cm alle ore 14.45, mentre le previsioni aggiornate per il picco di marea sono a 160 cm.

LIGURIA – Si prolunga in Liguria l’allerta su tutto la regione: in particolare l’allerta rossa, nel centro della regione, il genovese e l’entroterra di Savona, che doveva concludersi quest’oggi alle 18 si prolunga fino a mezzanotte; e si prolunga fino alle 15 di domani l’allerta rossa sull’estremo levante e fino alle 6 di domani mattina nell’entroterra di levante. Per domani è prevista una pausa delle precipitazioni, a partire da metà giornata, per poi riprendere in modo consistente nella giornata di mercoledì.

ALTO ADIGE – In Alto Adige la situazione non è destinata a migliorare prima della giornata di domani. Dopo alcuni brevi pause, infatti, secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin nel pomeriggio e in serata è previsto un nuovo intensificarsi delle precipitazioni, che a tratti avranno anche carattere temporalesco. Sono attese piogge consistenti, che arriveranno a raggiungere i 100 litri per metro quadrato, quota abbondantemente superata nelle ultime ore in molte zone dell’Alto Adige come, ad esempio, Bolzano (103), Ladurns, Pennes (190) e Sesto Pusteria (200). A ciò si aggiungeranno raffiche di vento che potranno raggiungere velocità comprese fra i 100 e i 150 km/h. A preoccupare, secondo Stephan Ghetta dell’Ufficio idrografico provinciale, sono anche le ondate di piena di alcuni fiumi: in maniera particolare per quanto riguarda l’Adige, con la piena attesa per le ore 6 di domani mattina a Bronzolo, e la Rienza, dove l’onda di piena è attesa per le 4 di questa notte a Vandoies.

TOSCANA – In Toscana proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo: le maggiori criticità si riscontrano a Grosseto, Livorno e Siena. A Portoferraio (Livorno) è stato chiuso il centro storico per forte vento, mentre a Pratoranieri (Grosseto) un grosso albero è caduto lungo la linea ferroviaria tirrenica.

POMPEI – A causa del forte vento la direzione del Parco Archeologico ha predisposto la chiusura immediata degli scavi di Pompei, al fine di garantire l’incolumità dei visitatori.La riapertura, si legge su twitter, sarà comunicata appena saranno garantite le condizioni di accesso e fruibilità in sicurezza.

ROMA – A Roma durante le operazioni d’intervento per il maltempo, un caposquadra dei vigili del fuoco del distaccamento Eur è stato colpito a una spalla da un ramo caduto da un albero. Il vigile è stato trasferito all’ospedale S. Eugenio, dove si trova attualmente in attesa di accertamenti, ma comunque in condizioni non gravi.

Cam