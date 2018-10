Domenica 28 ottobre 2018 - 13:41

Maltempo, oggi e domani fase acuta sull’intera Penisola

Rischio di nubifragi con piogge e temporali insistenti

Roma, 28 ott. (askanews) – Oggi e domani fase acuta di maltempo sull’intera Penisola con rischio di nubifragi, piogge e temporali insistenti soprattutto su Alpi, Prealpi, estremo Nordest, Liguria, settore centrale tirrenico e zone ioniche. Questo il quadro del maltempo sul nostro paese di Mateo.it che ricorda come oggi sia stata proclamata “allerta rossa” della Protezione civile in Veneto e Rriuli Venezia Giulia, e “allerta arancione” in altre 12 regioni. Questo mentre domani si dovrebbe avere l’apice del maltempo con raffiche tempestose di scirocco e rischio di mareggiate sulle coste esposte

L’intensa perturbazione che ha raggiunto l’Italia si muoverà molto lentamente, aggiungono i metereologi, insistendo anche domani sul nostro territorio. Sarà accompagnata da forti venti meridionali carichi di umidità, che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Una fase di maltempo che vivrà, quindi, il suo apice nella giornata di domani quando risentiremo della parte più attiva della perturbazione (il fronte freddo), che darà origine a piogge, temporali e possibili nubifragi con conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Martedì, affermano sempre i meteorologi di Meteo.it, temporanea tregua con poche precipitazioni ma accompagnata da un calo delle temperature dovuto all’arrivo di aria più fredda. Da mercoledì una nuova perturbazione insidierà le regioni più occidentali e sarà ancora accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco che determineranno un nuovo rialzo termico.

PREVISIONI PER DOMENICA

Condizioni di maltempo in tutto il Paese con piogge e temporali sparsi particolarmente insistenti e localmente di forte intensità su Alpi, Prealpi, estremo Nord-Est, Liguria, regioni centrali tirreniche e Calabria ionica. Fenomeni più intermittenti nelle altre regioni. Temperature massime stazionarie o in leggero calo ma con valori ancora oltre la media in gran parte del Paese. Giornata ventosa per venti meridionali fino a burrascosi con raffiche a 70-80 km/h di velocità e mari molto mossi o agitati.

PREVISIONI PER LUNEDÌ

Lunedì. Sarà un’altra giornata di forte maltempo con piogge e temporali che interesseranno gran parte del Paese, ma che saranno particolarmente intensi e insistenti su gran parte del Nord, regioni tirreniche e localmente anche sulla Sardegna occidentale e sul settore del basso Ionio. Abbondanti nevicate ad alta quota sulle Alpi, con quota appena sotto i 2000 metri sul settore occidentale e ben oltre i 2000 metri su quello centro-orientale, ma in rapido abbassamento a fine giornata. Temperature massime quasi ovunque in aumento, tranne sulla Sardegna occidentale. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo con raffiche tempestose intorno ai 100 km/h di velocità e mari fino a molto agitati: rischio di mareggiate sulle coste esposte.

PREVISIONI PER MARTEDÌ E TENDENZA

A partire da martedì l’ondata di maltempo si attenuerà: non avremo tuttavia un miglioramento duraturo del tempo. Si profila infatti una serie di giornate molto variabili e a tratti molto piovose. Nel dettaglio martedì avremo ancora la possibilità di alcune precipitazioni sulle Alpi centro-orientali, all’estremo Nordest e sulle regioni centrali tirreniche. Nelle altre zone le schiarite si faranno anche ampie. Quota neve sulle Alpi in notevole abbassamento attorno ai 1300 metri sul settore centrale, a1600 su quello orientale. Venti in attenuazione solo parziale: soffieranno ancora venti sostenuti di Libeccio soprattutto al Centro-nord e in Sardegna. L’ingresso di aria più fredda da ovest favorirà un sensibile calo delle temperature martedì con valori decisamente più consoni alla stagione. Da mercoledì una nuova perturbazione insidierà le regioni più occidentali e sarà ancora accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco che determineranno giovedì un nuovo rialzo termico.