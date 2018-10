Venerdì 26 ottobre 2018 - 16:58

Vaccini, Primo Open Day Tribunale Diritti Malato-Cittadinanzattiva

Il 16 novembre: in 11 regioni sezioni locali aperte

Roma, 26 ott. (askanews) – Venerdì 16 novembre nelle sedi del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva si svolgerà il primo “Open day del Tribunale per i diritti del malato”, dedicato all’informazione sul tema vaccini: gli attivisti incontreranno i cittadini per promuovere l’informazione di prossimità, distribuendo materiale utile e raccogliendo segnalazioni al fine di offrire strumenti e supporto per tutelarsi. Sarà una giornata dedicata alla cittadinanza, per informare e sensibilizzare sul tema, soprattutto alla luce dei cambiamenti normativi in atto e delle numerose misinterpretazioni e fake news diffuse, per dare una risposta concreta alle domande dei cittadini, promuovendo un’informazione corretta su diritti e responsabilità in ambito vaccinale e offrendo tutela e monitoraggio dell’applicazione delle norme. Conoscere il calendario vaccinale, con chi confrontarsi in caso di dubbi, cosa è la vaccino-vigilanza, cosa può fare ciascuno di noi, quando una vaccinazione è gratuita e quando è a pagamento, cosa fare quando i tempi per accedere alla vaccinazione sono troppo lunghi: questi sono solo degli esempi di argomenti su cui le persone potranno saperne di più e acquisire informazioni su come auto-tutelarsi. Nel corso della giornata sarà distribuita una guida utile sui vaccini – scaricabile anche dal sito www.cittadinanzattiva.it nella pagina dedicata https://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/11646-rompilatrasmissione-diritti-e-doveri-sui-vaccini.html – realizzata grazie alla campagna informativa #rompilatrasmissione. L’iniziativa del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva coinvolgerà alcune Regioni italiane, e si inserisce all’interno del progetto “Vaccinazioni diritti e doveri oggi in Italia: formarsi per informare e promuovere empowerment”, realizzato grazie al contributo non condizionato di MSD, che ha previsto la realizzazione, tra settembre e ottobre 2018, di tre seminari di formazione interregionale in ambito vaccinale destinati ai volontari dell’Organizzazione, per rafforzare in modo capillare le competenze e le conoscenze degli attivisti del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva allo scopo di favorire e promuovere l’empowerment dei cittadini. I seminari di formazione sono stati realizzati in Emilia-Romagna, Campania e Veneto ed oggi, a Vicenza, si conclude la terza e ultima tappa del ciclo formativo: gli incontri di formazione sono stati svolti da esperti del mondo accademico, istituzioni regionali e nazionali che hanno messo a disposizione le proprie competenze e conoscenze tecnico-scientifiche a favore degli attivisti di Cittadinanzattiva, per poter rappresentare un vero e proprio punto di riferimento sul territorio a favore della cittadinanza.

Questo l’elenco delle Regioni/Province Autonome dove si svolge l’Open day: Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto.