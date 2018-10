Giovedì 25 ottobre 2018 - 10:40

Si chiude Sial Parigi, crescono scambi agrolimentari Italia-Francia

Al salone internazionale dell'alimentazione 700 aziende italiane

Roma, 25 ott. (askanews) – Si chiude oggi a Parigi Sial 2018, il Salone internazionale dell’alimentazione, cui hanno partecipato anche 700 aziende alimentari italiane. Una forte presenza che ha testimoniato la vitalità del food and beverage made in Italy ed anche gli ottimi rapporti commerciali tra Italia e Francia, che stanno sviluppandosi in un clima di fiducia e reciproca soddisfazione. La Francia rappresenta il secondo mercato per l’agroalimentare italiano (dopo la Germania, ndr.) dove esporta le produzioni tipiche italiane, i prodotti della dieta mediterranea e prodotti salutari e bio. Un mercato che vale 3,3 miliardi di euro (nel 2017) e che nel primo semestre del 2018 è cresciuto del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Cibus ha organizzato una serata all’Hotel Ritz di Parigi cui hanno partecipato: centinaia di manager di aziende alimentari italiane; Teresa Castaldo, Ambasciatrice d’Italia in Francia; Dirigenti e funzionari ICE-Agenzia delle sedi di Roma e Parigi; Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte e i vertici di Credit Agricole (azionista di maggioranza di Fiere di Parma). L’incontro ha rappresentato un’occasione per celebrare il successo della delegazione italiana al Sial e per promuovere il prossimo appuntamento dell’agroalimentare italiano: Cibus Connect, che si terrà il 10 e 11 aprile 2019 in Fiere di Parma.

La Francia è il primo Paese al mondo per investimenti dall’Italia e lo scambio commerciale tra i due Paesi è di alto valore strategico; oltre all’agroalimentare i settori commerciali più vivaci nell’interscambio sono il design, la aeronautica, la cantieristica e la meccanica. Per Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte, la associazione italiana del comparto lattiero caseario, lo scambio commerciale con la Francia è positivo e sta crescendo: “Abbiamo partecipato con piacere all’incontro di Cibus per l’apertura del Sial per rappresentare non solo le tante aziende italiane del nostro comparto che espongono al Sial, ma anche un settore che fattura più di 15 miliardi di euro l’anno e che esporta il 38% della produzione nazionale casearia all’estero. La Francia è il Paese europeo dove esportiamo di più: vale mezzo miliardo di euro per il nostro settore. I consumatori francesi sono grandi estimatori dei formaggi italiani. Nonostante i freschi siano i principali prodotti esportati, i francesi amano molto anche alternare le loro eccellenze con le grandi DOP italiane, con il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, il Gorgonzola, la Mozzarella di bufala campana e le altre grandi DOP”.

“Cibus si è trasformato da mero momento espositivo in una piattaforma permanente per lo sviluppo delle aziende alimentari italiane – ha riferito Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma – grazie alla partecipazione a fiere alimentari all’estero e al matching continuo con i buyers esteri nelle diverse geografie e i vari canali. L’appuntamento, dopo Sial, è con Cibus Connect che ha già più che raddoppiato le dimensioni rispetto alla prima edizione del 2017 e ormai ha sancito il ritorno di Cibus all’annualità. Uno dei suoi fattori critici di successo è proprio la data: tutti i visitatori esteri hanno l’occasione unica di visitare le concomitanti fiere Vinitaly e Cibus”.