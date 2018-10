Mercoledì 24 ottobre 2018 - 16:34

Salvini ritorna a sorpresa a San Lorenzo e lascia rosa rossa

Dopo le contestazioni di questa mattina

Roma, 24 ott. (askanews) – “Nelle prossime ore il caso potrebbe essere risolto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando delle indagini sulla morte della giovane ragazza di 16 anno in un edificio in via Lucania a Roma. A sopresa, il titolare del Viminale è ritornato dopo qualche ora proprio a San Lorenzo dove poche ore prima era stato accolto da una contestazione. Salvini a differenza di qualche ora prima, bloccato dai manifestanti, è riuscito a mettere anche la rossa rossa davanti al cancello dell’edificio dove è morta la ragazza che è ora sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

(Segue)