Cittadini di San Lorenzo: Salvini non ci lasciare soli

Ministro nel quartiere romano dove è stato ritrovato il corpo della sedicenne

Roma, 24 ott. (askanews) – “Italia agli italiani”, “lui è il primo che viene in questo quartiere”, “Salvini non ci lasciare soli, io voglio solo protezione per i miei figli e la sicurezza, solo tu ce la puoi dare”. Gli abitanti del quartiere di San Lorenzo accolgono così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, giunto nel quartiere romano dopo che ieri una 16enne, Desirée, è stata ritrovata morta in un capannone.

A San Lorenzo anche striscioni contro il ministro: “No a strumentalizzazioni sul corpo di Desirè” e “Salvini specula su tragedie. San Lorenzo non è la tua asserella elettorale”. Sono due degli striscioni srotolati davanti allo stabile in via Lucania, nel quartiere San Lorenzo a Roma, dove è stato trovato il corpo della 16enne. Salvini è appena giunto nel quartiere e, mentre si svolge la protesta e si alza anche una bandiera tricolore dell’Anpi, una donna dal bordo della strada urla lo slogan “Italia agli Italiani, questa ragazza è stata uccisa da marocchini e nigeriani”.

