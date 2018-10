Giovedì 18 ottobre 2018 - 17:50

Ilaria Cucchi: il generale Nistri vuole colpire tutti coloro che parlano

Alla Stampa Estera a Roma

Roma, 18 ott. (askanews) – “Questo processo, io, Fabio e la mia famiglia lo abbiamo fortissimamente voluto e ora il generale vuole colpire tutti coloro che hanno parlato”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, parlando alla Stampa Estera, a proposito dell’incontro di ieri con il comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri, al ministero della Difesa.

“Dal generale Nistri – ha aggiunto la signora Cucchi – mi sarei aspettata non dico le scuse perché per lui sarebbe stato molto imbarazzante, ma non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, come a dire, ho pensato, che i tre unici pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di omertà nel processo, non sono degni di continuare ad indossare la divisa che io amo e rispetto”.

“Il generale Nistri avrà certamente le sue ragioni, ma perché dirlo a me, a noi in questa occasione, in un processo dove stanno emergendo gravissime responsabilità. Siamo sicuri che vi sia proprio adesso un insopprimibile esigenza di punire proprio coloro che hanno parlato?”, ha aggiunto la sorella di Stefano.

Bla Bla MAZ