Mercoledì 17 ottobre 2018 - 10:23

Violenze su minori adescati su Facebook e WhatsApp: 3 arresti

Scoperto dai carabinieri un giro di pedofili a Paternò (Catania)

Roma, 17 ott. (askanews) – A Paternò (Catania) tre persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione Biancavilla con l’accusa, in concorso tra loro, di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo.

Le indagini, condotte dalla Procura di Catania, sono partite dopo la denuncia di una madre di Biancavilla, presentata ai carabinieri, allarmata dall’adescamento subìto dal figlio minore attraverso “Facebook” da parte di un adulto di Paternò il quale, dopo generiche presentazioni, aveva cominciato a condividere le foto del figlio sul suo profilo. I carabinieri hanno così scoperto che sul profilo Facebook dell’indagato c’erano foto pubbliche di alcuni minorenni a torso nudo e che l’uomo era stato condannato per una violenza sessuale ai danni di minori commessa nel 1995.

Dagli accertamenti sui contenuti dei dispositivi mobili usati dall’indagato sono emersi inoltre frequenti contatti tra maggiorenni e minori. Di particolare interesse investigativo è risultato poi un gruppo “WhatsApp” (chiamato “gruppo di amici”) con messaggi di altri adulti partecipanti, successivamente identificati. Gli investigatori, colpiti dalla singolare partecipazione al gruppo WhatsApp sia di adulti che di ragazzini, hanno constatato dal contenuto dei messaggi una frequentazione ‘ambigua’ tra gli stessi.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno allarmato anche i familiari dell’uomo che, consapevoli del precedente penale, hanno analizzato l’atteggiamento di particolare interesse che aveva manifestato nei confronti di un nipote, ricevendo dal giovane la confidenza che lo zio lo aveva indotto nei mesi precedenti ad una pratica sessuale con un amico anche lui quattordicenne.

Nel maggio scorso i carabinieri, accompagnati dai minori e dai loro familiari, si sono recati nei luoghi frequentati con i loro aguzzini: entrambi i ragazzi, partendo dalla Biblioteca comunale di Paternò, hanno portato gli inquirenti, attraverso la “Scalinata”, nella zona della Torre Normanna, indicando il piazzale dove, non consenzienti, avevano subito quei rapporti sessuali violenti. I militari hanno così effettuato un sopralluogo in orario serale, appurando che effettivamente – così come dichiarato dai due ragazzi – quel luogo era isolato e completamente sprovvisto di illuminazione.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria gli arrestati sono stati portati al carcere di Catania “Piazza Lanza”.