Mercoledì 17 ottobre 2018 - 19:04

Salvini da Mosca: il prima possibile visiterò anche gli Usa

"Ho incontrato ambasciatore americano a Roma la settimana scorsa"

Mosca, 17 ott. (askanews) – Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha in programma “il prima possibile” una visita negli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Salvini rispondendo a una domanda dell’Agi sui rapporti del governo con Washington, a margine della sua partecipazione all’Assemblea generale di Confindustria Russia a Mosca. Salvini ha escluso che le frequenti visite di questo mese a Mosca da parte di rappresentanti del govenro abbiano in qualche modo creato perplessità e tensioni con gli Usa, dove dall’insediamento del nuovo governo si è recato in visita solo il premier Giuseppe Conte. “Ho incontrato l’ambasciatore americano a Roma la settimana scorsa, è venuto al Viminale – ha riferito il vicepremier – conto di andare fisicamente a Washington il prima possibile”. I tempi della missione sono ancora da definire: “Ho in tabella Tunisia, Algeria, Romania, Israele e spero o entro fine anno o all’inizio del nuovo di andare negli Stati Uniti”. “C’è già un progetto avanzato e contiamo di farlo”, ha aggiunto, spigando che con gli Usa “si sta lavorando a operazioni di sicurezza negli aeroporti, alcuni accordi commerciali, cyber security, anti-terrorismo”.