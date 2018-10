Mercoledì 17 ottobre 2018 - 14:48

Il campione di Muay Thai Joseph Lasiri a One Championship

Il 26 ottobre in Myanmar contro l'australiano John Tonna

Roma, 17 ott. (askanews) – Il 26 ottobre il campione del mondo di Muay Thai Joseph Lasiri torna in gabbia a ONE CHAMPIONSHIP, il più grande circuito di sport da combattimento del mondo. Lasiri combatterà a Yangon in Myanmar contro l’australiano John Tonna, in un incontro che si prevede molto duro ed equilibrato. Sono alte le aspettative per l’italiano, che ha già dato grande spettacolo in ONE combattendo il primo match in assoluto disputato nelle regole della Muay Thai con i guantini delle MMA, contro la leggenda vivente thailandese Sam-A.

Lasiri fa parte di uno dei più quotati team al mondo di Muay Thai, il milanese ONE SHOT DE PRO, diretto dal pluricampione e maestro Diego Calzolari, fondatore del brand Muay Thai Spirit che riunisce quasi 80 società in Italia per la divulgazione dell’arte marziale siamese, nonché rappresentante nazionale per la nota sigla WBC Muay Thai.

Già note le prossime sfide degli atleti della scuderia di Calzolari: combatteranno per il titolo mondiale il 10 novembre a Londra Luca Roma (ONE SHO DE PRO) cat. -63,5 kg, e il 24 novembre a Birmingham Andrea Rizzi (DE GYM 2.0) cat. -75 kg. Tutti gli atleti del DE PRO saranno inoltre impegnati il 23 febbraio a RING WAR nel maggiore gran gala italiano di Muay Thai che porta la firma del Maestro Calzolari.

“Joseph – spiega Calzolari – ha iniziato ad allenarsi nella Muay Thai 10 anni fa nella nostra palestra, la DE GYM di Sesto San Giovanni e da subito è emerso come un vero talento. Per questo è uno degli atleti che ha girato di più il mondo, combattendo contro i migliori e arrivando a vincere la più famosa cintura mondiale esistente, quella della WBC. L’investimento fatto su di lui – aggiunge il pluricampione del mondo – è stato importante e meritato, ed il suo valore l’ha portato ad essere chiamato come primo europeo a combattere nel circuito più famoso al mondo, ONE CHAMPIONSHIP. Il suo valore esemplare ha poi spalancato le porte di questo circuito ad altri atleti europei, e per me e per il nostro Paese questo è motivo di vero orgoglio”.