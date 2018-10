Mercoledì 17 ottobre 2018 - 19:46

Gli negano l’asilo politico, 22enne del Gambia si suicida

Il fatto avvenuto nel Tarantino

Roma, 17 ott. (askanews) – Un ragazzo ventiduenne proveniente dal Gambia, Amodou si è suicidato nel Tarantino dopo aver ricevuto il diniego per l’asilo politico nel nostro paese. A portare alla luce il tragico gesto l’associazione Babele che sta raccogliendo fondi per poter rimpatriare la salma nel paese africano.

“Qui in Italia, per la legge, non poteva più starci. – si legge su Facebook – Il suo sogno era tornare in Africa. Riportiamo la sua salma nel suo villaggio in Gambia. Realizziamo insieme il suo ultimo desiderio”.

