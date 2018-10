Mercoledì 17 ottobre 2018 - 08:32

E’ Morto Ian Kiernan, il fondatore di Puliamo il Mondo

Velista, navigatore in solitaria, ambientalista

Roma, 17 ott. (askanews) – Ian Kiernan si era dato il compito di “pulire il mondo”. Il velista ambientalista australiano è morto a 78 anni per un cancro che gli era stato diagnosticato a luglio. L’ha riferito la ABC australiana.

Co-fondatore della campagna Clean Up Australia, nel 1993 ha promosso anche la campagna Clean Up the World, che attirà decine di milioni di volontari in tutto il mondo.

“Ha vissuto con forza e ha vissuto bene”, ha commentato Kim McCay, che ha co-fondato Clean Up Australia. Lascia la moglie e due figlie.

Velista di alto livello, primo australiano a fare la circumnavigazione del mondo in solitaria, restò sconvolto negli otto mesi trascorsi da solo in mare dalla quantità di rifiuti che incontrò nel suo viaggio. Al ritorno cominciò a lanciare le iniziative di Clean Up.

