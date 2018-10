Mercoledì 17 ottobre 2018 - 19:03

Asilo politico negato: giovane del Gambia si impicca nel Tarantino

Associazione volontariato chiede fondi per rimpatrio salma

Roma, 17 ott. (askanews) – Tragedia dell’immigrazione nel Tarantino: un ragazzo ventiduenne proveniente dal Gambia, Amodou si è suicidato a Castellaneta dopo aver ricevuto il diniego per l’asilo politico nel nostro paese. A portare alla luce il tragico gesto, che risalirebbe a lunedì scorso, l’associazione Babele che sta raccogliendo fondi per poter rimpatriare la salma nel paese africano.

“Qui in Italia, per la legge, non poteva più starci. – si legge su Facebook -. Il suo sogno era tornare in Africa. Riportiamo la sua salma nel suo villaggio in Gambia. Realizziamo insieme il suo ultimo desiderio”. Amodou, che viveva in Italia da circa due anni, si è impiccato in un appartamento dove abitava con altri connazionali.