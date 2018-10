Martedì 16 ottobre 2018 - 16:35

L’eruzione del Vesuvio fu ad ottobre, un’iscrizione cambia la data

Una scritta a carboncino ritrovata negli scavi alla Regio V

Napoli, 16 ott. (askanews) – L’eruzione del Vesuvio che ha distrutto Pompei e Ercolano sarebbe da datare nell’autunno del 79 d.C., il 24 ottobre, e non in estate, il 24 agosto, come finora si pensava. È la tesi supportata da un’iscrizione a carboncino ritrovata durante gli ultimi scavi nella Regio V di Pompei, presentata oggi in occasione della visita allo scavo archeologico del ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli.

Il direttore del Parco Archeologico, Massimo Osanna, ha inoltre presentato altre recenti scoperte della Regio V e, in particolare, alcuni ambienti della “Casa con giardino” e della “Casa di Giove”, due dimore di pregio, caratterizzate da preziose decorazioni, che rivedono la luce grazie agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei fronti di scavo previsti dal Grande Progetto Pompei, e che consentono di ridefinire lo spazio urbano di Pompei.