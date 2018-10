Martedì 16 ottobre 2018 - 08:49

“La disoccupazione in Italia calerà sotto il 10% nel 2019”

Lo prevede il progetto di Bilancio inviato dal governo all'Ue

Roma, 16 ott. (askanews) – La disoccupazione in Italia calerà sotto il 10 per cento il prossimo anno e, nel progetto di bilancio inviato all’Ue, il governo prevede che continui a scendere fino all’8,6 per cento nel 2021. “Il miglioramento dell’attività economica è atteso produrre i suoi effetti anche sul mercato del lavoro. Gli occupati – si legge – aumenteranno in media dell’1,1 per cento nel triennio 2019-2021 e il tasso di disoccupazione è atteso ridursi gradualmente fino a raggiungere l’8,6 per cento a fine periodo”.

“La crescita della produttività (misurata sugli occupati) è attesa in aumento dello 0,5 per cento nel 2019 – afferma ancora l’esecutivo – per poi rallentare lievemente negli anni successivi. La dinamica del costo del lavoro resterà contenuta, di conseguenza il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), è atteso decelerare nel 2019 allo 0,9 per cento per poi aumentare lievemente poco sopra l’1 per cento”.

Voz/Int9