Martedì 16 ottobre 2018 - 16:55

Il caso dei 2 italiani controllati da francesi armati

Indagini su un precedente sconfinamento lo scorso 2 agosto

Torino, 16 ott. (askanews) – La procura di Torino si sta occupando di due “anomale attività di controllo” dei francesi, come le ha definite il procuratore della Repubblica Armando Spataro, avvenute lo scorso 2 agosto a Cesana Torinese.

Due italiani, uno mentre era a passeggio col suo cane, l’altra a bordo del suo ciclomotore su uno sterrato, sono stati fermati per un controllo da 4 uomini armati in tuta mimetica militare, con giubbotto anti proiettile e armati “verosimilmente francesi” in territorio italiano. I quattro sono usciti da una zona boscosa dov’erano nascosti e hanno chiesto in lingua straniera i documenti.

Alla persona a bordo del ciclomotore, a cui è stata presa la targa, è stato fatto divieto di proseguire per quella strada, riferisce la procura di Torino in una nota. Si tratta di una vicenda segnalata alla procura di Torino dai carabinieri lo scorso 20 agosto. La procura ha aperto un fascicolo modello 45, cioè senza indagati e senza formulazione di protesi di reato.

