Lunedì 15 ottobre 2018 - 12:04

Festa ad Alba per celebrare i 50 anni di Kinder

Una folla di grandi e bambini tra maghi e giocolieri

Alba, 15 ott. (askanews) – Una grande folla ad Alba in Piazza Vittorio Veneto ha preso parte domenica 14 ottobre alla festa di compleanno per i 50 anni di Kinder.

Sin dalle prime ore della mattina si sono susseguite sorprese e momenti di intrattenimento per un’intera giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccini.

Kinder per l’occasione ha apparecchiato l’intera piazza trasformandola in una enorme e festosa tavola imbandita: il momento dell’allestimento della tavola è diventato così la festa stessa, in un crescendo di magici momenti grazie alle performance di maghi, ballerini, giocolieri e illusionisti. Nell’arco della giornata bicchieri, cannucce, posate e tovaglioli sono entrati in scena insieme agli strabilianti spettacoli di ballerini, giocolieri e trampolieri che hanno sorpreso i partecipanti con danze e acrobazie.

Un caloroso count-down ha determinato l’apertura della scatola contenente la gigante torta di compleanno Kinder alta 4 metri, mentre l’accensione delle 50 candeline e l’esplosione dei coriandoli colorati hanno portato tutta la piazza a urlare all’unisono “Auguri Kinder!”.