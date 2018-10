Venerdì 12 ottobre 2018 - 11:39

Il caso Yara arriva in Cassazione, al via udienza

Attesa in serata la sentenza oppure anche domani

Roma, 12 ott. (askanews) – E’ cominciata l’udienza in Cassazione sul caso di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata senza vita tre mesi dopo in un prato di Chignolo d’Isola, altro piccolo centro della cosiddetta Isola Bergamasca. Il processo oggi si tiene davanti ai giudici della I sezione penale nell’aula Brancaccio al secondo piano del Palazzaccio. Le parti si trovano a fronteggiare le condanne per Massimo Bossetti, unico imputato per omicidio pluriaggravato. Secondo le sentenze emesse sinora secondo fu lui a uccidere Yara. Il fatto è sempre stato respinto dal carpentiere di Mapello che si è proclamato innocente ogni volta che ha potuto.

Attesa è la requisitoria del pg Mariella De Masellis. Le sedie nell’aula sono tutte occupate. Oltre 50 i pass dati all’ingresso a curiosi e persone interessate. I difensori hanno spiegato alle Tv, nel giardino davanti al palazzo, che la storia si può riscrivere. L’avvocato Claudio Salvagni ed il collega Paolo Camporini sono stati accompagnati da un nutrito numero di persone.

(segue)