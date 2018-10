Giovedì 11 ottobre 2018 - 17:25

Pentagono lascia a terra tutta la flotta globale di caccia F-35

Dopo l'incidente avvenuto il 28 settembre scorso in South Carolina

Washington, 11 ott. (askanews) – Il Pentagono ha deciso oggi di lasciare a terra tutta la flotta al mondo di caccia F-35 per controlli, dopo l’incidente avvenuto a fine settembre nel South Carolina, quando un velivolo si è schiantato al suolo durante un volo d’addestramento, senza causare vittime. Si è trattato del primo incidente del programma di armamenti lanciato dagli Usa all’inizio del 1990, il più costoso nella storia militare degli Stati Uniti, per una spesa complessiva stimata in quasi 400 miliardi di dollari per circa 2.500 dispositivi da produrre nei prossimi decenni.

“Le forze americane e i loro partner internazionali hanno sospeso in via temporanea i voli degli F-35” per permettere un’ispezione alle linee di carburante del velivolo, ha detto oggi un portavoce del Dipartimento della Difesa, Joe DellaVedova. Al momento il velivolo è usato dalle forze armate israeliane, britanniche e americane. Secondo DellaVedova, le ispezioni, che dovrebbero durare “tra le 24 e le 48 ore”, sono state decise a seguito dei primi risultati dell’inchiesta sullo schianto avvenuto il 28 settembre scorso, in cui un esemplare di questo dispositivo, che costa circa 100 milioni di dollari, è andato “completamente distrutto”.

(fonte Afp) Sim MAZ