Giovedì 11 ottobre 2018 - 13:51

Ilaria Cucchi: muro abbattuto, in tanti dovranno chiedere scusa

La sorella di Stefano: "Ora sappiamo"

Roma, 11 ott. (askanews) – “Processo Cucchi. Udienza odierna ore 11.21. Il muro è stato abbattuto. Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla famiglia Cucchi”. Lo scrive Ilaria Cucchi sul proprio profilo Facebook dopo che questa mattina il pm Giovanni Musarò ha reso noto, in apertura dell’udienza davanti ai giudici della I Corte d’Assise di Roma, che uno dei carabinieri imputati nel processo bis, Francesco Tedesco, in tre diversi interrogatori ha ricostruito quanto avvenne al giovane geometra dopo l’arresto per spaccio accusando due colleghi militari.