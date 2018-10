Giovedì 11 ottobre 2018 - 11:27

A Impruneta in mostra il vino in anfora dall’Italia e dal mondo

Il 24 e 25 novembre: 42 produttori e oltre 100 etichette

Roma, 11 ott. (askanews) – Il felice binomio della terracotta e del vino si ripete quest’anno in occasione della terza edizione dell’evento “La Terracotta e il Vino 2018”, che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 novembre a Impruneta (Firenze). Presso l’Antica Fornace Agresti di Impruneta, 42 produttori saranno protagonisti nei due giorni dell’evento con vini affinati in anfora dall’Italia (saranno rappresentate quasi tutte le regioni) oltre che da diverse parti del mondo (Australia, Oregon, Armenia ma anche l’Europa con il Portogallo, la Francia, la Spagna, l’Austria e la Grecia).

“La Terracotta e il Vino 2018” è la più importante manifestazione al mondo dedicata esclusivamente ai vini in anfora e uno dei momenti più esclusivi: una vera e propria Convention internazionale metterà a confronto produttori di vini internazionali che hanno fatto della scelta della terracotta in enologia, una scelta stilistica di qualità. Ma ci saranno anche produttori di birra in anfora che sono andati oltre l’idea classica di birra e oggi considerano la giara di terracotta un valido contenitore dove far riposare il prodotto e da cui far nascere birre uniche nel panorama brassicolo internazionale.

Organizza e promuove l’evento anche quest’anno l’Associazione culturale “La terracotta e il vino” di cui è presidente Leonardo Parisi, titolare della fornace imprunetina del cotto, Artenova Terrecotte, con la collaborazione del Comune di Impruneta. I visitatori avranno la possibilità di degustare oltre cento etichette di vini affinati in anfora presenti ai banchi di assaggio.

Sabato 24 novembre si svolgerà anche un convegno tecnico in apertura di manifestazione che riunisce esperti internazionali e docenti italiani in un confronto sui vini e sull’uso dell’affinamento in anfora come pratica sempre più diffusa in enologia.