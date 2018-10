Mercoledì 10 ottobre 2018 - 10:59

Per la polizia di Las Vegas “Ronaldo non è imputato”

Comunque il giocatore sarà sentito dopo la riapertura del caso

Roma, 10 ott. (askanews) – Il dipartimento della polizia metropolitana di Las Vegas (LVMPD), smentendo alcune delle dichiarazioni fatte dall’avvocato di Kathryn Mayorga che accusa Cristiano Ronaldo di stupro, ha chiarito che “Ronaldo non è imputato di alcun reato”. La polizia ha chiarito che “molto probabilmente Ronaldo verrà sentito, ma come persona interessata ai fatti, non come incriminato”. “Non c’è una data precisa, Ronaldo è fuori dal nostro Paese – ha spiegato il portavoce del dipartimento, Jacinto Rivera – sarà importante sentirlo, ma non si può ancora dire quando”.

Dal dipartimento di Las Vegas hanno risposto in maniera definitiva alle accuse del nuovo avvocato della Mayorga, Leslie Stovall, che nei giorni scorsi aveva denunciato lo smarrimento da parte della polizia delle presunte prove risalenti al 2009 (un primo verbale, i vestiti e la biancheria della donna e il suo certificato medico): “Non è vero che abbiamo smarrito le prove, non è scomparso niente. Ci sono le stesse prove del 2009 e sono ancora in nostro possesso”.

