Mercoledì 10 ottobre 2018 - 10:25

Papa: aborto è come affittare sicario, vita disabile va accolta

Udienza generale in piazza San Pietro

Città del Vaticano, 10 ott. (askanews) – “Io vi domando: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? E’ come affittare un sicario”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro in merito all’interruzione di gravidanza.

“La violenza e il rifiuto della vita nascono in fondo dalla paura”, ha detto Jorge Mario Bergoglio. “L’accoglienza dell’altro, infatti, è una sfida all’individualismo. Pensiamo, ad esempio, a quando si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori, in questi casi drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà, per affrontare la realtà superando le comprensibili paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza”.