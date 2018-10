Mercoledì 10 ottobre 2018 - 11:08

“La manovra non cambia, non si può tornare indietro” (Di Maio e Salvini)

Nonostante la bocciatura da parte delle autorità economiche indipendenti

Roma, 10 ott. (askanews) – “Non si può tornare indietro”. Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, a poche ore dalla bocciatura della manovra e delle previsioni economiche del Governo da parte delle autorità economiche indipendenti (Bankitalia, Corte dei Conti, Ufficio Parlamentare di Bilancio), non accetta tali rilievi e insiste.

“Non accetto – ha detto durante un’intervista a Radio Anch’io su Radio Rai – l’idea che in questo momentro dopo che abbiamo fatto questa azione, questa manovra del popolo che restituisce i soldi ai cittadini adesso perchè Banca d’Italia, Corte dei Conti, , Ufficio Parlamentare di Bilancio, sono venuti tutti a dirci che non va bene questa manovra dobbiamo tornare indietro. Lo dico perchè se Banca d’Italia viene in commissione e dice ‘non bisogna superare la Fornero, non si elimini la legge Fornero, si può candidare a un programma elettorale e dice agli italiani che non vuole la Fornero, vediamo quanti voti prende”.

Anche l’altro vicepremier, Matteo Salvini, è sulla stessa linea di Di Maio: “Se lo spread arrivasse a 400? Non mi pongo il problema: la manovra non cambia. Andiamo avanti perchè è una manovra che aiuta il Paese. Punto. Questa è una buona manovra, quindi non mi pongo il problema” ha detto. “Non sono assolutamente convinto che lo spread arriverà a quota 400”, ha continuato Salvini: “Adesso perchè qualcuno a Bruxelles, lo spread o Bankitalia dicono ‘no, non devi cambiare la legge Fornero’ io non la cambio? No, io vado dritto, vado avanti: non torneremo indietro sulla legge Fornero, sul Reddito di cittadinanza, su Equitalia, sulla flat tax. Andiamo avanti”.

