Mercoledì 10 ottobre 2018 - 10:31

Cantone: troppi poteri commissario Genova e rischio infiltrazioni

Salvini: giusti interventi eccezionali. Sulla mafia lo incontrerò

Roma, 10 ott. (askanews) – “Perplessità” sul decreto legge per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova sono state espresse dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Raffaele Cantone, in un’audizione alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera.

“Ho perplessità sulle disposizioni che prevedono la deroga a tutte le norme dell’ordinamento italiano ad esclusione di quelle penali. Una disposizione senza precedenti – ha spiegato Cantone – che consente al commissario di muoversi con assoluta e totale libertà, imponendogli solo i principi inderogabili dell’Unione Europea e ovviamente i principi costituzionali”.

Secondo Cantone, inoltre, nel decreto legge ci sarebbe “una lacuna” che potrebbe permettere alle organizzazioni criminali di infiltrarsi nelle procedure per i lavori: “Vorrei segnalare una lacuna che, sono certo, è semplicemente frutto di una disattenzione, conoscendo la sensibilità di Parlamento e Governo in materia e cioè la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive. Non ritengo di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione – ha proseguito – soprattutto perchè vi sono molte attività connesse alla ricostruzione, dal movimento terra allo smaltimento dei rifiuti, ad esempio, in cui le imprese mafiose detengono purtroppo un indiscutibile know how”.

Alle parole del presidente Anac ha risposto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteso Salvini: “Ad un evento eccezionale devono corrispondere interventi eccezionali: se uno sta lì a seguire il Codice degli appalti, la burocrazia e la gara europea tra cinque anni siamo ancora a discutere del ponte”, ha detto Salvini ad Agorà sui poteri conferiti al commissario. Mentre sul rischio di infiltrazioni mafiose il titolare del Viminale ha spiegato: “Vorrei incontrare Cantone. Dice che bisogna essere assolutamente rigorosi con le eventuali infiltrazioni mafiose e ne parlo volentieri. Di antimafia mi occupo io quindi magari lo vedo tra oggi e domani”.