Lunedì 8 ottobre 2018 - 11:17

Papa a presidente del Montenegro: continui a lavorare per la pace

Francesco regala a Djukanovic la scultura di un ramo di olivo

Città del Vaticano, 8 ott. (askanews) – “So che lei sta lavorando per la pace, le auguro di continuare a farlo”: il Papa lo ha detto al presidente della Repubblica del Montenegro, Milo Djukanovic, che ha ricevuto stamane in udienza per oltre mezz’ora. Francesco ha regalato al Capo di Stato montenegrino la scultura di un ramo di olivo, simbolo di pace, mentre Djukanovic gli ha donato un libro di foto del suo paese e un tradizionale copricapo a cilindro dai colori rosso e nero.