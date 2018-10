Sabato 6 ottobre 2018 - 08:49

Terremoto a Catania, cornicioni crollati e feriti lievi

Il sisma di magnitudo 4.8 avvertito in tutta la Sicilia orientale

Palermo, 6 ott. (askanews) – Notte di paura in provincia di Catania per una forte scossa di terremoto che ha interessato la zona dei paesi Etnea. Il sisma, registrato poco dopo le 2,30 di notte ha avuto una magnitudo pari a 4.8 e ha avuto come epicentro il paese di Santa Maria di Licodia. La scossa ha causato il crollo di cornicioni nella chiesa di Santa Maria di Licodia e a Palazzo Ardizzone, e di antiche case rurali ma non vi sarebbero danni strutturali. Adrano e Biancavilla i paesi maggiormente interessati, dove si sono registrato i crolli dei cornicioni. Molti cittadini hanno trascorso la notte in strada mentre la Protezione civile ha provveduto a transennare alcune zone. Il sisma è stato avvertito a Catania e in tutta la provincia, oltre che a Siracusa, Enna e Messina. Alcune persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state portate in ospedale, mentre per altre è stato necessario il ricovero in stato di choc.

