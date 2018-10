Venerdì 5 ottobre 2018 - 12:54

Salvini a Mosca il 17, a incontro con imprenditori

Non sono in agenda per ora incontri con omologhi

Mosca, 5 ott. (askanews) – Il ministro dell’Interno e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini sarà a Mosca il 17 ottobre per un incontro con gli imprenditori, una settimana prima della visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e pochi giorni dopo la prevista visita del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, sempre nella capitale russa. Lo confermano tre divrese fonti a Mosca, vicine alla visita, che non è stata ancora ufficializzata dalle istituzioni.

La visita è stata concordata direttamente con Confindustria Russia secondo una di queste fonti, che spiega che l’incontro è previsto all’hotel Lotte Plaza di Mosca. Salvini verrà a Mosca “per partecipare all’assemblea annuale di Confindustria Russia e non sono in agenda per ora incontri con omologhi, sia a livello di ministri, sia a livello di vicepremier. Almeno così è ad oggi”. Sentito al telefono da Askanews, il presidente di Confindustria Ernesto Ferlenghi ha dichiarato: “noi lo abbiamo invitato” ma “non abbiamo fatto un comunicato, che io sappia”.

Il mese di ottobre appare particolarmente intenso per le visite di politici e rappresentanti della Repubblica italiana e per le relazioni bilaterali tra i nostri Paesi. E il calendario si concluderà il 25 ottobre con il Forum Eurasiatico di Verona organizzato da Conoscere Eurasia, dove è prevista presenza italiana e russa ai massimi livelli di governo.