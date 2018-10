Mercoledì 3 ottobre 2018 - 12:34

Eredità Alberto Sordi, pm chiede condanne per 9 persone

Requisitoria del sostituto procuratore Eugenio Albamonte

Roma, 3 ott. (askanews) – La Procura di Roma, con il sostituto Eugenio Albamonte, ha chiesto la condanna di 9 persone in relazione al processo sull’eredità di Alberto Sordi e della sorella del grande attore, morta a 97 anni nell’ottobre 2014. IL magistrato ha sollecitato l’affermazione della penale responsabilità e la pena di a 4 anni e una multa di 2500 euro per il notaio Gabriele Sciumbata e per l’avvocato Francesca Piccolella, 3 anni e 5 mesi e 200 euro per l’autista Arturo Artadi, 2 anni e 300 euro di multa sono stati chiesti invece per un altro legale. Per quanto attiene gli altri imputati, personale di servizio che avrebbe goduto di donazioni di denaro, sono state chieste condanne per due anni e sei mesi e 5000 euro di multa. Per la moglie dell’autista che è deceduta poco tempo fa è stato sollecitato il non doversi procedere.